Free : derniers jours pour profiter des cadeaux de l’opérateur sur ses forfaits mobiles et les Freebox

Sauf prolongation, Free prévoit de mettre fin le 11 mai à la gratuité de 30 chaînes sur Freebox TV et aux différentes améliorations apportées à ces forfaits mobiles.

Depuis mi-mars et le début du confinement, l’opérateur de Xavier Niel accompagne ses abonnés au quotidien en multipliant les gestes à la fois sur le fixe et sur le mobile. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. S’il faudra attendre le dernier moment pour savoir si Free décide ou non de prolonger certaines initiatives, il reste encore quelques jours pour en profiter.

Du côté des abonnés Freebox, 35 chaînes sont actuellement offertes par l’opérateur. Si cinq d’entre elles (TCM Cinéma, Toonami, Boing, Boomerang / Boomerang+1) poursuivront leur gratuité jusqu’à la fin du mois, 30 canaux arrêteront leur mise en clair le 11 mai, soit au début du déconfinement.

S’agissant de Free Mobile, l’augmentation de data à 1 Go et le doublement des appels sur le forfait 2€, le boost du débit 4G une fois l’enveloppe de données atteinte sur les forfaits à 19,99€ et “Série Free” ou encore les 100 Go/mois offerts au abonnés au Forfait Free 100 Go bloqués en Europe, doivent prendre fin dans la nuit du 11 au 12 mai.