Chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : les films cultes et pépites à voir absolument dès ce week-end

Le dernier week-end avant le début du déconfinement ne sera pas exempt de 7ème art. Free offre encore plus de 30 chaînes à tous ses abonnés Freebox jusqu’au 11 mai. Mieux encore, TCM Cinéma (canal 123), Eurochannel (119) et Drive in Movie Channel (120) poursuivent leur mise en clair jusqu’au 28. Presque cinéphile, Univers Freebox a fait le tour de ces chaînes cinéma en clair mais aussi d’une autre déjà gratuite Paramount Channel (52). On vous souffle nos incontournables des prochains jours !

Vendredi soir : une épopée romanesque aux 7 oscars

On commence par de l’aventure à A 18h40 sur Paramount Channel avec “Congo” : Des scientifiques américains, escortés par un aventurier roumain, découvrent en Afrique centrale les ruines d’une cité perdue protégés par des singes d’une espèce mutante dangereuse. Une bonne adaptation.

Vous préférez peut-être remater la fameuse séquence de la bouche de métro de Marilyn Monroe soulevant sa robe blanche ? Rendez-vous à 19h05 sur sur TCM Cinéma dans “7 ans de réflexion”, une excellente comédie de 1955 !

C’est le début de soirée, le canal 123 vous propose à 20h50 une épopée romanesque en Afrique pas comme les autres dans un style purement hollywoodienne de 1985, avec Meryl Streep et Robert Redford dans “Out Of Africa”, le film aux 7 oscars de Sydney Pollack . On dit oui ! Après une déception amoureuse, la jeune Danoise Karen décide de se marier et de s’embarquer pour l’Afrique. Vite délaissée par un mari volage, elle se consacre à la culture des caféiers et fait figure de pionnière.

Samedi : un film culte des années 2000, tremblez

Près à être hanté comme il se doit avec un chef oeuvre du genre des années 2000. A 20h50 sur TCM Cinéma, retrouvez une Nicole Kidman plus glaçante que jamais dans “Les Autres”, un film d’horreur/thriller fantastique transcendant !

Vous flippez trop ? Un film d’espionnage qui vaut le coup sera diffusé à 20h40 sur Paramount Channel . Un classique de genre réalisé dans les 70s dans lequel on retrouve une scène mythique et éprouvante de torture dentaire : “Marathon Man” avec Dustin Hoffman et Laurence Olivier.

Suivra à 22h40, “Evil Dead 2″ avec Eddie Murphy. Un film d’horreur délirant tout aussi drôle, fou et frénétique que le premier. Entrez dans une cabane isolée en pleine forêt, avec deux amoureux et des forces démoniaques !

Dimanche : du grand cinéma, avec “Les évadés” et “Le casse du siècle”, casting XXL

A 15h10 sur TCM Cinéma, “Les évadés”, un classique souvent classé dans le top 100 des meilleurs films de l’histoire. C’est le récit d’ un homme injustement condamné pour les meurtres de sa femme et de l’amant de celle-ci et qui va passer près de vingt ans dans un pénitencier.

Un peu de fantastique maintenant, il en fallait ! Entre Harry Potter et Narnia, “Les chroniques de Spiderwick” vous attendent à 18h53 sur Paramount Channel. De quoi passer un bon moment en famille.

Les films sur la bourse, c’est non merci pour beaucoup mais on peut toujours se réconcilier avec le genre surtout avec quand c’est tiré d’une histoire vraie totalement dingue ! A 20h50 sur le canal 123, il ne faudra pas louper “The Big Short : le casse du siècle” avec Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Brad Pitt. Sorti en 2015, cette grosse production plongera à Wall Street en 2005 où quatre traders, anticipent l’explosion de la bulle financière et la crise immobilière, ils parient contre les banque et décrochent le pactole.

Trop sérieux pour vous ? Zappez à 20h40 sur Paramount Channel et travaillez vos cordes vocales tout comme votre déhanché avec John Travolta dans “Grease”. On ne vous raconte pas l’histoire.

La semaine prochaine : Denzel Washington dans tous ses états, et de l’aventure à tout-va

Lundi 11 mai

A 18h55 sur TCM Cinéma, “Demolition Man” avec Sylvester Stallone. L’histoire : En 2032, à San Angeles, la violence a été éradiquée. Un tueur psychopathe condamné profite d’une visite médicale pour s’évader. Pour le neutraliser, son ennemi de toujours est réanimé, un flix cryogénisé à cause d’un homicide par imprudence.” Cela tombe, Stallone vient d’annoncer préparer la suite !

Suivra à 20h50, “48 heures”, un film policier dans lequel Eddie Murphy gagne ses galons de star !

Vous aimez New-York et les comédies sentimentales ? Voilà un bon compromis à 20h40 sur Paramount Channel avec “Rencontres à Manhattan”.

A 22h39, sur la même, place à un chef d’oeuvre et plus précisément un thriller fantastique noir américain de Roman Polanski, “Chinatown”. On retrouve un Jack Nicholson sublimé au nez coupé. Ce film policier est parfait et n’est pas que cela. L’histoire : Californie, 1937. Au beau milieu d’une éprouvante période de sécheresse, un ancien flic devenu détective file un homme soi-disant adultère et tombe sur une grosse affaire d’escroquerie relative à la distribution de l’eau dans la région.

Mardi 12 mai

Prenez votre respiration à exactement 18h32 sur Paramount Channel ! “U-571” va vous propulser dans les fonds marins avec Matthew McConaughey (Interstellar). Adapté de faits réels, ce film met en scène la mission périlleuse d’un sous-marin américain chargé de récupérer les codes secrets de la marine allemande.

On arrête tout et on s’affale sur le canapé. Un film culte et un oscar de meilleur acteur décroché par Denzel Washington pour son rôle de méchant, vous attendent à 20h50 sur TCM Cinéma, “Training Day”. On vous rafraîchit la mémoire : “Sous l’étroite surveillance d’un vétéran, qui connaît le milieu comme sa poche, un jeune flic aussi bleu que naïf fait ses premiers pas dans la brigade des stups. Une plongée en eaux troubles qui pourrait bien lui être fatale.”

Suivra à 22h50 “Délivrance”, un film sauvage autour de la nature indomptable et le week-end cauchemardesque de quatre américains qui décident de descendre en canöe une rivière. Place au danger.

Et comme il y a l’embarra du choix, à 22h33 sur Paramount Channel, retrouvez “Les aventures d’un homme invisible” . Un film de science fiction mal-aimé très injustement de 1982 aux effets spéciaux étonnants qui embarque dans “les mésaventures d’un golden boy, devenu invisible à la suite de l’explosion d’un laboratoire et traqué par un agent de la CIA qui veut faire de lui un cobaye à des fins militaires.”

Mercredi 13 mai

“Galaxy Quest”, une Comédie SF à 20h40 sur Paramount Channel. C’est un hommage presque parodique à « Star Trek » avec l’épatante Sigourney Weaver de la saga d’« Alien ». Un vrai régal !

Changement de décor ensuite toujours sur le canal 52 avec “Les accusés” à 22h40, un drame mettant en scène une Jodie Foster étincelante. “Un soir de déprime, une jeune serveuse s’égare dans un bar où, s’étant fait draguer par un client éméché, elle est violée par son partenaire et deux autres hommes. Elle porte plainte, soutenue par une jeune avocate, . Les violeurs sont condamnés mais pas seulement.”

Jeudi 14 mai

Un polar mitonné solide de Spike Lee à 20h50 sur TCM Cinéma avec Denzel Washington dans “Inside Man, l’homme de l’intérieur” : “un détective new-yorkais doit jouer les négociateurs dans une attaque de banque suivie d’une prise d’otages. L’auteur : un cambrioleur de haut vol aux troubles motivations…”