Cdiscount Mobile dégaine sa nouvelle série “immanquable” 100 Go

L’opérateur virtuel canarde une nouvelle série limitée à 100 Go pour 9.99€ par mois pendant un an.

Le MVNO de Cdiscount se tourne vers les gros consommateurs de data, en proposant jusqu’au 11 mai un forfait 100 Go pour 9.99€ par mois sans engagement, pendant douze mois. Une fois la période promotionnelle passée, le forfait repassera à 20€ par mois. A noter qu’il faudra compter lors de la commande un coût de 10€ supplémentaires.

Cette nouvelle série “immanquable” propose donc, en plus de son enveloppe de données conséquente, les appels/SMS et MMS illimités en France ainsi que dans l’Union européenne et les DOM. Le forfait compte également une enveloppe de 5Go en à l’étranger dans ces mêmes régions.