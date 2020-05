Free Mobile : plus de gigas dans l’offre Série Free, ça continue pendant 15 jours

Après avoir boosté de 10 Go la semaine dernière la data incluse dans son forfait “Série Free” à 9,99€/mois la première année, Free Mobile prolonge ce matin son offre jusqu’au 19 mai prochain.

Habituellement proposé une fois par mois pendant 7 jours seulement, l’enrichissement de l’offre “Série”, joue cette fois les prolongations pendant deux semaines. Intercalé entre les deux forfaits historiques de l’opérateur, le forfait comprend ainsi jusqu’au 19 mai prochain pour 9,99€/mois pendant un an, appels, SMS et MMS illimités, 60 Go en France métropolitaine et 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G. A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.

Pour rappel, Free a aussi augmenté fin mars à 1 Mbit/s le débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet pour les abonnés à ce forfait, une opération prolongée récemment jusqu’au 11 mai.