Option Youboox pour les abonnés Free, la plateforme de lecture lance un nouveau service spécial sans surcoût

Un mois après le lancement d’une nouvelle offre d’abonnement pour les abonnés Freebox et Free Mobile, Youboox lance aujourd’hui une nouvelle bibliothèque à destination des jeunes, intégrée sans surcoût dans l’abonnement spécialement élaboré pour l’opérateur.

Baptisé “Youboox Académie”, ce nouveau service prend la forme d’une bibliothèque de 47 000 titres adaptés au niveau des élèves du primaire, du collège et du lycée afin de les accompagner et les divertir “pendant le confinement… et au-delà”, annonce ce matin la première application française de lecture en streaming. Cette initiative tend à soutenir l’opération #NationApprenante lancée en mi-mars par le ministère en partenariat avec les acteurs de l’audiovisuel public pour mettre à disposition des professeurs, des élèves et de leur famille des contenus de qualité en lien avec les programmes scolaires.

Des titres adaptés et du contenu récréatif

Accessible directement depuis depuis l’application (iOS et Android, la “Youboox Académie” propose via une rubrique dédiée et des sous-catégories, des sélections afin d’aiguiller les parents et les enfants dans leur recherche. Pour les élèves de primaire, on y retrouve des ouvrages pour leur éveil, ainsi que des documentaires et des titres de presse pour s’ouvrir à l’actualité.

Pour les collégiens, la sélection propose “des œuvres classiques, des documents spécifiques, des fiches de lectures mais aussi des ouvrages dédiés aux arts sans oublier quelques titres de BD et de romans pour se divertir également”.

Enfin, pour les lycéens, des œuvres ont été répertoriées sur toutes les matières et disciplines, des oeuvres littéraire en passant par les sciences, l’histoire, la géographie et les langues.

Pour rappel, l’abonnement Youboox Premium créé pour Free est accessible sans engagement en option au tarif préférentiel de 1,99 €/mois pendant 3 mois puis 7,99 €/mois. Aujourd’hui, le service de lecture en streaming compte plus de 300 000 titres dans son catalogue et 200 titres de presse (quotidiens et magazines, français et étrangers), pour 2 millions de lecteurs.