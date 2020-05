Cdiscount Mobile lance une nouvelle promo avec un forfait à 60 Go pour 8,99€ par mois

Nouvelle promo pour l’opérateur Cdiscount Mobile, qui propose un forfait à 8.99€ par mois sans engagement avec une enveloppe de 60 Go.

Jusqu’au 10 mai inclus, le MVNO vous propose cette novuelle série limitée “L’immanquable” pour 8.99€ par mois pendant un an. Une fois cette période d’essai passée, le forfait passe à 14.99€. A noter que lors de la commande, il faudra compter 10€ supplémentaires pour la carte SIM.

La nouvelle série limitée propose ainsi appels, SMS/MMS illimités et 60 Go de data en 4G, ainsi qu’une enveloppe supplémentaire de 3 Go dans l’Union européenne et dans les DOM, et les appels/SMS/MMS illimités dans ces pays également.