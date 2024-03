Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : une “vague” idée qui révolutionnera le monde, le cadeau solidaire de Free Mobile…

12 mars 1989 : l’anniversaire du World Wide Web

Il y a peu, le World Wide Web fêtait ses 35 ans. C’est en effet le 12 mars 1989 que Tim Berners-Lee a déposé un dossier sur le bureau de son patron, dossier qui révolutionnerait le monde tel qu’on le connaît nommé “Gestion de l’information : une proposition“. Le dossier posait les bases de la navigation web avec l’utilisation de liens hypertextes, ce qui est donc la base de notre internet connu de tous. Notons que ce projet a été qualifié par le patron de Tim de “vague mais prometteur”, on a rarement vu un euphémisme aussi vrai.

Voici une vidéo retraçant l’histoire du WWW que nous connaissons si bien

13 mars 2020 : Free booste son forfait à 2€ pour les Français confinés

Un geste très apprécié, qui a même donné des idées pour l’avenir de l’offre. Souvenez-vous du début de l’année 2020 et de la situation dans laquelle nous étions plongés : le confinement et la crise sanitaire. Alors que tout le monde s’attelait à essayer de rester fonctionnel, Free annonçait une initiative plus que bienvenue : multiplier par 20 le volume de data inclus dans son offre à 2€ (ou 0€ pour les abonnés Freebox).

Une mesure touchant tous les abonnés, mais notamment pensée pour les collégiens, lycéens et étudiants, représentant une part importante des abonnés à 0€ et 2€. L’offre était bien sûr temporaire et a pris fin quelques semaines plus tard. Depuis ce geste d’ailleurs, beaucoup attendent que le forfait le moins cher de Free Mobile se transforme définitivement en une formule équivalente.

14 mars 2014 : Free propose la Freebox Révolution avec femtocell intégrée

Une première apparition bien pratique. Si l’opérateur de Xavier Niel proposait cette technologie dès le mois de juin 2013, gratuitement mais disponible uniquement à la demande, des premières Freebox directement équipées par la Femtocell étaient envoyées près de 10 mois après. Univers Freebox avait repéré cette nouvelle version du Server Révolution le 14 mars 2014. Le boîtier était le même que celui disponible à la demande, mais l’avantage était avant tout financier pour les abonnés concernés : de quoi économiser les 10€ de frais de transport pour recevoir la femtocell.

14 mars 2017 : Free inclut le roaming toute l’année

Une nouveauté pour les abonnés Free Mobile qui se sentent l’âme de globe-trotters. En 2017, Free annonçait inclure les communications en roaming (appels, SMS,MMS illimités et internet mobile) toute l’année ! À l’époque, c’était donc 35 pays qui étaient concernés, et pour l’occasion, Free augmentait le volume d’internet mobile à 5 Go/mois depuis toutes ces destinations. L’offre a bien évolué depuis, avec des enrichissements pas plus tard que la semaine dernière.

16 mars 2016 : Orange présente sa Livebox 4

Lors de son Hello Show 4, se tenant le 16 mars 2016 au Carrousel du Louvre à Paris, Stéphane Richard présente son nouveau bébé : la Livebox 4. Parmi les nouveautés proposées par ce modèle, on compte la compatibilité avec l’Ultra HD, un assistant vocal pour l’application Ma TV d’Orange ou encore un port SFP… Sa descendante arrivera quatre ans plus tard avec la Livebox… 5, bravo, vous suivez !

