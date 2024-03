Canal+ offre des places de cinéma à ses clients, et même aux abonnés Freebox avec TV by Canal

Fruit d’un partenariat avec le Printemps du Cinéma, les abonnés Canal+ peuvent remporter 2 places de cinéma.

A l’occasion Printemps du Cinéma qui se tiendra du 24 au 26 mars 2024 partout en France, Canal+ offre 20 000 places de cinéma. Pour espérer dégoter des tickets, il est nécessaire d’être abonné à une offre Canal+ et de se connecter à la page Canal+ Le Club, à savoir le programme de fidélité réservé aux abonnés de la filiale de Vivendi. Il est également possible de se connecter avec ses identifiants Freebox avec TV by Canal (Révolution, Pop, Delta et Ultra)

“Participez dès maintenant pour tenter de gagner vos 2 places de cinéma sous la forme de Chèque Cinéma Universel (CCU) valables du 24 au 26 mars 2024 pendant le Printemps du Cinéma, dans toutes les salles de cinéma participantes en France métropolitaine (Corse incluse). Un participant ne pourra être désigné gagnant qu’une seule fois sur toute la période du jeu du 11/03/2024 au 26/03/2024. Présentez votre CCU au cinéma et obtenez en échange un billet de cinéma pour le film et la séance de votre choix. Hors coût supplémentaire pour les films en 3D/ reliefs, séances spéciales et prestations complémentaires”, précise Canal+, 1er partenaire de la création cinématographique en France.

Le nombre de places à gagner chaque semaine est 8 000 places entre le 11 mars et le 17 mars 2024 et de 12 000 places entre le 18 mars et le 26 mars 2024. Et mauvaise nouvelle, il n’y a plus de place disponible cette semaine, les abonnés sont invités à revenir le 18 mars pour tenter à nouveau leur chance et obtenir des places de cinéma offertes pour le Printemps du Cinéma.

Le Printemps du Cinéma est une opération se déroulant chaque année en France depuis 2000. Organisée par la Fédération nationale des cinémas français, celle-ci consiste durant trois jours durant, à proposer les entrées de cinéma à un tarif réduit et identique quelles que soient la salle et la séance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox