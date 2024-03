La Freebox Ultra Essentiel est boostée, quel avenir pour les players TV ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

A quoi doivent ressembler les player des box ? Doivent-ils même continuer d’exister ?

Bouygues Telecom est le premier à proposer un système s’approchant d’une box classique avec un appareil pour la connectivité et un autre pour la télévision sur une offre 5G fixe. Si on attend encore la proposition de Free, qui a teasé la préparation d’une box 5G, le format de cette clé TV lancée par Bouygues intrigue et lance le débat de l’avenir des players pour les offres plus traditionnelles. Faudrait-il le réduire encore plus, voir le supprimer ? Ou proposer des fonctionnalités novatrices comme le fit le player Devialet de Free en 2018 ? La question est ouverte.

La Freebox Ultra Essentiel semble difficile à comprendre pour certains abonnés

C’est une énorme surprise que Free a lancé la semaine dernière. L’opérateur vient en effet d’inclure, sans surcout, les 50 chaînes thématiques de TV by Canal, ainsi que les replays associés, dans l’offre Freebox Ultra Essentiel. Un ajout qui n’avait pas été annoncé lors de son lancement et qui concerne tous les abonnés, anciens et nouveaux. Un enrichissement qui n’est pas négligeable et rend l’offre encore plus intéressante, mais pour certain, le positionnement même de l’offre du point de vue du tarif et de la proposition semble assez étrange. Arrivera-t-elle a mieux trouver son public maintenant ? L’avenir nous le dira.

La Ligue 1 crée la confusion

Free renforce son offre sportive sur les Freebox et de belle manière. Fruit d’un nouveau contrat de distribution à première vue avec DAZN, l’opérateur a lancé ce 29 février un nouveau pack incluant les chaînes DAZN 1 et Canal+ Ligue 1 sur les canaux 37 et 38. Il n’est en revanche pas possible de s’abonner aux chaînes à la carte, mais seulement au pack, lequel est affiché à 14,99€/mois. Ces deux chaînes sont également accessibles sur les supports d’Oqee (mobile, web, smart TV etc). Bonne nouvelle pour les fans de sports, même si l’avenir incertain de la Ligue 1 peut refroidir. Heureusement, les accords de Canal+ avec les différents candidats qui souhaitent récupérer les droits pourraient permettre de rendre le pack encore plus alléchant, mais pour l’heure, le mystère reste entier.

La double authentification continue de faire enrager les abonnés Free Mobile

Depuis la fin du mois de janvier, Free Mobile a mis en place une nouvelle méthode pour sécuriser l’accès à son espace abonné avec la double authentification, qui oblige à saisir un un code envoyé quasi-exclusivement par SMS avant de se connecter. Le processus n’est pas sans problèmes, puisque certains abonnés éprouvent des soucis à recevoir le code, notamment lorsque son smartphone est bloqué et qu’il soit nécessaire de récupérer son code PUK sur son espace abonné ou lorsque la gestion d’un abonnement pour un membre de sa famille. Free a cependant fait évoluer la connexion en intégrant désormais la possibilité de se souvenir de l’appareil sur lequel vous vous connectez. Ainsi, une fois votre code de sécurité reçu et saisi sur votre navigateur par exemple, la connexion se fera instantanément les prochaines fois où vous essaierez d’accéder à votre espace abonné Free Mobile. Mais ça ne résout pas le problème de beaucoup, qui aimeraient simplement qu’un mail soit envoyé à la place du SMS.

Et si on bousculait la TNT ?

Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+ a affirmé devant la commission parlementaire dédiée à la TNT que le groupe serait candidat pour les fréquences de la TNT. Cette candidature concerne certes Canal+, mais aussi l’ensemble des chaînes gratuites et payantes soit : C8, CNews, CStar, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Sport ainsi que Planète+. Outre les débats sur la légitimité de certaines chaînes du groupe à rester sur la TNT, certains considèrent également qu’il serait temps de laisser la place à plus de nouveautés. Et vous ?

