Free et Warner offrent 2 nouveaux contenus directement sur la Freebox

Abonnés Freebox, profitez sur l’Aktu Free de 2 épisodes de la série L’attaque des titans.

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui de nouveaux contenus audiovisuels. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox, gratuitement, des deux premiers épisodes de la série phénomène “L’attaque des titans” avec Warner TV Next

“L’Attaque des Titans” est une série de manga japonaise écrite et illustrée par Hajime Isayama. Elle a été adaptée en une série animée à succès qui a gagné en popularité dans le monde entier. L’histoire se déroule dans un monde où l’humanité est presque éteinte à cause de géants humanoïdes appelés “titans” qui dévorent les humains. Le récit suit les aventures d’Eren Jaeger et de ses amis qui rejoignent l’armée pour lutter contre les titans et découvrir la vérité derrière leur existence. “L’Attaque des Titans” est saluée pour son intrigue captivante, ses rebondissements inattendus et ses thèmes profonds sur la lutte pour la survie et la liberté.

Pour voir ces deux premiers épisodes gratuitement, rendez-vous sur L’Aktu Free de votre Freebox et pour visionner la suite, il faudra vous abonner à Warner TV Next qui fait partie du pack WB Family.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox