L’application YouTube Kids va prochainement disparaitre des Freebox, mais les contenus resteront accessibles sous une autre forme

Ca va changer pour l’application YouTube Kids sur les Freebox mais également ailleurs.

En juillet, l’icône de l’application YouTube Kids sur toutes les Freebox (et sur tous les supports en général), que ce soit celles qui disposent d’une page d’accueil made in Free comme les Freebox Révolution et Delta ou celles qui tournent sous Android TV. En effet YouTube a décidé d’intégrer son service dédié aux enfants directement dans l’application mère YouTube.

Ainsi, même si l’icône n’est plus présente, vous pourrez toujours utiliser YouTube Kids sur votre téléviseur en accédant au profil de votre enfant dans l’application YouTube. Pour le moment, il est toujours possible d’accéder à YouTube Kids depuis l’icône dédiée depuis la Freebox, mais un message informe qu’il faudra prochainement passer par YouTube directement.

Une solution qui est évidemment moins pratique pour les parents qui devront sélectionner le profil “Kids” dans YouTube avant toute utilisation, alors qu’il était beaucoup plus sécurisant de donner un accès uniquement à l’application YouTube Kids.

