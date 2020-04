Le Fairphone, smartphone se voulant éthique, permet de se passer de Google avec un OS français

Le fabricant de smartphones à visée éthique et durable a annoncé un partenariat avec /e/OS, système d’exploitation français alternatif, pour se distancier de Google.

Fairphone veut proposer des smartphones plus respectueux de la vie privée en Europe et pour cela, le fabricant fait équipe avec un OS alternatif français : /e/.

Le respect de la vie privée des utilisateurs en s’éloignant de Google

Le système d’exploitation /e/ se base sur une version opensource d’Android, et dans le cadre de la démarche se voulant éthique de Fairphone, le fabricant explique dans son communiqué ” une technologie plus éthique ne concerne pas seulement l’appareil et ses composants, mais aussi le logiciel sous lequel il fonctionne “. Le choix de /e/OS s’est fait après une interrogation de membres de la communauté d’utilisateurs de ces smartphones, qui ont ainsi voter pour le français.

Pour un meilleur contrôle de la vie privée, le fabricant explique que ” Il n’y a pas de géolocalisation ou de balayage des données plusieurs fois par jour. La plupart des applications Android peuvent être utilisées avec la possibilité pour les utilisateurs de voir comment sont intégrés les traqueurs dans chaque application, afin qu’ils aient connaissance à l’avance de toute menace potentielle pour leurs données.”.

Quel est ce modèle de Fairphone qui s’affranchit (un peu) du géant américain ? Il s’agit du Fairphone 3, qui est déjà proposé chez Orange et Sosh depuis fin 2019.

Conçu à partir de matériaux recyclés et provenant de zones sans conflits, il est doté d’un écran 5,7 pouces Full HD LCD, d’un appareil photo de 12 Mégapixels Dual Pixel à l’arrière et 8 Mégapixels en façade et d’une batterie amovible de 3 000mAh. Il dispose du système d’exploitation AndroidTM 9, de 64 Go de mémoire extensible via son port MicroSD.

Ce modèle se passant de la version d’Android déployée par Google sera vendu 479.90€ exclusivement sur la boutique en ligne /e/OS à compter du 6 mai prochain, soit environ trente euros de plus que la version avec l’OS du géant américain, proposée chez Orange et Sosh en France.