Fibre et 4G : lancement d’une plateforme pour les opérateurs afin de signaler les problèmes de déploiement rencontrés

Le Gouvernement a lancé une plateforme pour permettre aux opérateurs de signaler les problèmes locaux rencontrés lors du déploiement de leurs réseaux.

Le déploiement des réseaux télécoms est fortement impacté par l’épidémie actuelle et les opérateurs rencontrent des difficultés à l’échelle locale lorsqu’ils déploient la fibre ou la 4G. Une plateforme a été créée pour faciliter l’échange entre ces derniers et les collectivités et permettre de trouver des solutions plus rapidement.

Une plateforme où les opérateurs peuvent témoigner des problèmes rencontrés

Elle prend la forme d’un site web dédié, disponible depuis le 19 avril 2020 par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) en liaison avec les organisations professionnelles et les associations de collectivités. Les opérateurs, mais aussi les industriels pourront ainsi plus facilement échanger avec les collectivités sur les difficultés rencontrées à l’échelle locale dans les travaux de déploiement.

Ces échanges auront pour but de faciliter la poursuite et la reprise des chantiers, afin d’éviter que la crise sanitaire actuelle n’entrave trop le déploiement des réseaux, où les opérateurs rencontrent des difficultés de taille. Le président de la FFT a encore appuyé sur ce point récemment, lors d’une audition au sénat.

La gestion des dossiers se fera par les services des Missions France Très Haut débit et France Mobile, qui coopéreront avec les services préfectoraux et, si besoin, les collectivités concernées. Il est précisé que pour l’instant, le dispositif ne porte que ” sur une partie des difficultés qui peuvent être rencontrées localement, mais pourrait, si le besoin s’en faisait ressentir, s’enrichir de nouvelles fonctionnalités. “