Phishing : Apple et Netflix parmi les marques les plus imitées par les escrocs

Apple, Netflix, Amazon, eBay, PayPal et WhatsApp se retrouvent parmi les marques les plus utilisées dans les arnaques de type phishing visant à dérober les données des utilisateurs.

Le spécialiste de la sécurité informatique Check Point vient de publier un rapport sur les attaques de type phishing durant le premier trimestre 2020. Le Web (sites) était ainsi le premier vecteur avec 59 % des attaques. Le mobile et l’e-mail représentaient quant à eux 23 et 18 % des attaques. Dans le cas du Web (imitations de sites officiels), les quatre marques les plus imitées étaient Apple, Netflix, PayPal et eBay. Côté mobile (SMS ou application), on retrouvait Netflix, Apple, WhatsApp et Chase. Dans les e-mails, il y avait Yahoo, Microsoft, Outlook et Amazon.

Check Point note d’ailleurs la “belle” progression d’Apple, passé de la septième place au quatrième 2019 à la première place au premier trimestre 2020, avec le buzz autour de l’Apple Watch. Il note également la progression du phishing sur mobile passé de la troisième et à la seconde place, en raison du confinement sur fond de crise sanitaire et du plus grand usage du smartphone dont veulent profiter les escrocs. Celui-ci souligne également le haut positionnement de Netflix, avec des arnaqueurs voulant profiter du confinement et de l’envie de se divertir.

Les bons réflexes

Comme nous le rappelons souvent lors de nos propres signalements, il faut vérifier les adresses (l’adresse d’expédition dans le cas d’un e-mail ou l’URL dans le cas d’un site Web), rester méfiant face aux propositions un peu trop alléchantes (cadeaux inattendus et trop prix très attractifs) et les fautes un peu trop nombreuses dans l’e-mail ou sur le site. Pensez aussi à vérifier si l’arnaque n’a pas été signalée à l’aide d’une recherche sur le Web. Préférez enfin un accès direct à un site, plutôt qu’un lien dans un e-mail ou dans un SMS.