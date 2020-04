Google Duo : la firme apporte de nouvelles fonctionnalités à son application d’appel vidéo

Google a diffusé une nouvelle mise à jour pour son application Google Duo. Ainsi, le service embarque de nouvelles fonctionnalités pour mieux concurrencer ses rivaux dans le secteur des applications d’appel vidéo.

Comme beaucoup de logiciel d’appel vidéo, Google Duo a vu sa fréquentation subitement augmenter à cause du confinement lié à la pandémie de coronavirus. En effet, depuis cette période de confinement, le service de Google compte 10 millions de nouveaux comptes toutes les semaines et la durée des appels de 10 minutes a été multipliée par 10.

Google intègre donc de nouvelles fonctionnalités à son application de messagerie vidéo instantanée. La première est l’intégration du codec vidéo AV1. Désormais, les vidéos seront encodées en AV1, ce qui permet un meilleur rendu et une meilleure qualité des appels. Ce codec vidéo sorti en 2018, est destiné à remplacer l’encodage de vidéos en VP9. Même en cas de faible connexion, les appels seront plus fluide grâce à l’utilisation de ce type d’encodage.

YouTube utilisait déjà l’AV1 pour ses vidéos, à peine 6 mois après sa sortie. Sur son application Android, Netflix a également annoncé l’arrivée de contenu en AV1.

La nouvelle fonction « Moment » fait également son apparition afin d’effectuer des captures d’écrans d’une nouvelle manière. Pour l’utiliser, il faut que les deux contacts soient en ligne et qu’ils aient activé la fonction dans les paramètres de l’application. Ainsi, lorsqu’un des deux utilisateurs prend une capture d’écran, le second correspondant recevra une notification et l’image sera stockée dans les deux appareils.

Pour finir, cette mise à jour apporte une dernière fonctionnalité au service de Google permettant de laisser des messages audio ou vidéo lorsque votre correspondant n’est pas en ligne. Auparavant ce type de message se supprimait automatiquement après une durée de 24 heures.

A noter que le nombre de personnes limite par appel vidéo a été poussé à 12 personnes. La firme de Mountain View a annoncé une extension de cette limite dans les mois qui viennent.

Source : XDA-Developpers