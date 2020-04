Apple : un iPhone SE Plus pourrait voir le jour avant la fin de l’année

Apple pourrait lancer une version Plus de son nouvel iPhone SE. La version agrandie du smartphone embarquerait une dalle de 5,5 pouces contre 4,7 pouces pour son petit frère.

En effet, d’après le blogueur Jon Posser, dont la réputation n’est plus à faire au sujet des informations sur la marque à la Pomme, la firme aurait dans ses cartons un iPhone SE Plus, une version plus imposante du dernier iPhone d’entrée de gamme, qui remplace désormais l’iPhone 8 sur sa boutique en ligne. Le twitto a posté un message sur le réseau social précisant qu’il aurait prochainement plus d’informations concernant ce prochain iPhone SE Plus.

Avec un iPhone SE Plus à son catalogue, la firme de Cupertino ciblerait également ceux qui souhaiteraient un smartphone accessible, doté d’une grande dalle de 5,5 pouces contrairement à l’iPhone SE, plutôt compact, qui embarque un écran de 4,7 pouces.

Pour rappel, le nouvel iPhone SE reprend le design de l’iPhone 8 cependant, il est équipé d’un processeur A13 Bionic, celui qui anime également les iPhone 11 et 11 Pro, les derniers terminaux haut de gamme de la marque.

Disponible depuis le 15 avril au prix de 489 euros, l’iPhone SE est également disponible en précommande sur la boutique en ligne Free Mobile, à partir de 479 euros.