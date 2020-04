Bouygues Telecom propose des forfaits B&You 80 et 100 Go en séries spéciales

Bouygues Telecom propose des forfaits mobile sans engagement sous la forme de séries spéciales. Ils se caractérisent par des enveloppes data mobile généreuses.

Jusqu’au 3 mai, Bouygues Telecom propose en effet deux forfaits mobile sans engagement en séries spéciales avec de bonnes quantités de data mobile.

Facturé 13,99 euros, le premier inclut les appels/SMS/MMS illimités, ainsi que 80 Go de data, dont 10 utilisables depuis le reste l’Europe et les DOM. Il comprend par ailleurs trois mois d’abonnement Premium au service de streaming musical Spotify. Affiché à 15,99 euros, le second fait passer à une enveloppe data de 100 Go. 15 Go sont d’ailleurs utilisables depuis le reste de l’Europe et les DOM.

À noter pour terminer qu’il faudra payer 10 euros au moment de la commande pour la carte SIM triple découpe.