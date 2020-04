Idée confinement : installez un flipper Aliens dans votre salon grâce à la Freebox mini 4K

Impossible d’aller au bar du coin ou de se rendre dans la salle de jeu favorite pour faire sa petite partie de flipper en solo ou avec les copains. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir une version numérique de ce jeu disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Aliens vs Pinball est un jeu de flipper avec comme thème Aliens. Vous jouerez ainsi avec la bande-son, les bruitages et les dialogues de la célèbre saga de science-fiction.

De quoi vous offrir une pause durant ou après une journée de télétravail en ces temps de confinement, mais également occuper les enfants avec un jeu qui vieillit plutôt bien et s’adresse à toutes les générations.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

D’emblée, Aliens vs Pinball vous donne accès à un seul plateau de jeu. Les deux autres doivent être débloqués.

Ceux qui le souhaitent pourront mettre la main à la poche pour débloquer les deux plateaux restants, mais également supprimer les publicités, grâce à des achats intégrés.

Notez pour commencer que le jeu requiert un contrôleur. Avec la manette Freebox, par exemple, le bouton 3 sert à lancer la bille au début de la partie, tandis que les gâchettes permettent de contrôler les flippers gauche et droit. Le bouton 4 donne accès à différentes vues, plus ou moins rapprochées selon votre préférence. Quant au bouton Select, il permet la mise en pause. Les commandes sont rappelées dans la section Commandes des paramètres.

Globalement, les graphismes sont plutôt propres et l’ambiance sonore assez immersive.

Au-delà des cibles à viser et des rampes à parcourir, les parties sont ponctuées de quelques mini-jeux qui viennent pimenter la partie. Il y a par exemple des structures à faire tourner sur elles-mêmes pour toutes les faire passer au vert et avoir le bonus de 1 000 000 points. Ou encore la roue à faire tourner sur elle-même, afin de faire atterrir un maximum de billes dans ses réceptacles, chaque récupération permettant d’avoir 50 000 points.

Quid de la difficulté ? Eh bien,elle n’est pas frustrante, avec l’absence de ce sentiment d’injustice face à un mouvement étrange de la balle. Sans oublier la possibilité de rejouer une bille trop vite tombée qui dure assez longtemps. On ne perd ainsi pas trop vite et on atteint rapidement de bons scores.

Chose appréciable également : on peut jouer une bille supplémentaire en fin de partie en contrepartie d’une publicité vidéo. Ce n’est pas le meilleur format en termes de publicité, mais cela permettra à certains d’aller plus loin en cas de record de score.

VERDICT

Si vous avez du temps à tuer, aimez le flipper et être en plus fan de la saga Aliens, le jeu Aliens vs Pinball sur Freebox mini 4K mérite d’être essayé, sachant qu’il est jouable gratuitement, en plus d’être plaisant à jouer.