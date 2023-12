Les attaques par SMS en hausse de plus de 300% en 2023

En 2023, les attaques par SMS sont en forte augmentation. Sans scrupule, les pirates sont prêts à tout pour dérober votre argent et vos données personnelles.

Le phishing par SMS ou smishing consiste à récupérer des données personnelles et sensibles d’une personne par SMS. Les pirates utilisent des méthodes diverses comme usurper l’identité d’un tiers connu (administrations, banques, services de livraison, services en ligne…). Plus récemment, ces personnes malhonnêtes ont joué sur “l’urgence familiale” en faisant croire qu’un proche a cassé son téléphone et qu’il faut l’appeler sur un autre numéro en urgence.

Proofpoint, une entreprise américaine spécialisée dans la sécurité informatique, a effectué une recherche. Il en résulte que les attaques par SMS ont explosé en 2023. En effet, à travers le monde, le smishing est en augmentation de 312 %. Dans certains pays, une augmentation de 600 % a même été enregistré. Concernant les attaques sur “l’urgence familiale”, Proofpoint explique que « les cybercriminels consacrent beaucoup de temps et d’efforts (souvent des semaines) à établir la confiance avec leurs victimes ciblées en entamant ce qui commence comme une conversation bénigne et inoffensive conçue pour tromper leur vigilance et contourner les défenses techniques et humaines. Il existe de nombreuses variantes de ces attaques et tous les utilisateurs de portables doivent être particulièrement sceptiques face à tout message provenant d’expéditeurs inconnus ».

Les attaques par SMS sont devenues omniprésentes, et sont surtout devenues encore plus sophistiquées. D’ailleurs, les pirates s’appuient désormais sur l’intelligence artificielle générative pour élaborer des messages persuasifs en utilisant ChatGPT, ou le dangereux WormGPT/ FraudGPT. D’ailleurs, Europol, l’agence européenne de police criminelle, estime que le monde criminel a massivement adopté l’IA générative.

Source : 01Net

