Free Mobile propose un nouveau smartphone de Xiaomi abordable et intéressant

Pour un cadeau de dernière minute ou pour s’équiper d’un smartphone neuf, le Redmi 13C est désormais proposé chez Free Mobile.

Des caractéristiques assez intéressantes dans un prix franchement raisonnable, c’est semble-t-il la promesse de Redmi 13C. Ce smartphone lancé il y a peu par Xiaomi est dorénavant disponible chez l’opérateur de Xavier Niel.

Ce modèle est ainsi proposé au choix dans son coloris noir ou bleu pour un tarif total de 159€ au comptant. Si vous passez par Free Flex, il faudra débourser 49€ à la commande puis 3.99€/mois, avec une option d’achat à 14€. À noter, si vous êtes connecté à votre espace abonné Free Mobile lors de l’achat, la première commande passe à 19€ mais les mensualités seront de 4.99€/mois avec une option d’achat de 20€.

Ce smartphone entend proposer un rapport qualité-prix assez satisfaisant, sans pour autant faire des merveilles en termes de performances. Il embarque donc 128 Go de stockage pour 4Go de RAM et un processeur MediaTek Helio G85. Le stockage est extensible à 1To via microSD. Le Redmi 13C embarque cependant une grande dalle IPS HD de 6.74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. De quoi afficher de belles photos capturées grâce au module principal de 50 Mpx, épaulé d’un objectif 2 Mpx dédié aux prises de vue macro. Le tout avec une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W, donc une potentielle belle autonomie au programme.

