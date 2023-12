Êtes-vous d’accord avec la volonté de Free de revenir à un prix fixe sur ses Freebox ?

La Freebox V9 pourrait aussi être l’occasion pour Free de revoir sa politique tarifaire. Il ne cache pas ses envies, mais les Freenautes sont ils de son côté ?

Quel modèle d’offre pour la Freebox ? Réduire la période de promotion, la supprimer, garder le même ? La question se pose alors qu’on attend le lancement d’une Freebox V9 prochainement et que Free a déjà affirmé son désir de revenir à un tarif fixe, ou a minima de réduire la période de promotion pour ses offres fixe.

Depuis quelques semaines, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont en effet revu leur politique tarifaire pour proposer une promotion de 6 mois au lieu des 12 auxquels le marché s’était tout de même habitué depuis plusieurs années. Même Free avait fini par s’y plier en 2018, après avoir subi de plein fouet les effets de ces offres concurrentes sur ses résultats trimestriels.

Ce changement chez la concurrence n’a pas été suivi par l’opérateur de Xavier Niel pour le moment, mais on a pu voir également un retour du tarif unique, spécifiquement sur la box de Red by SFR. Avec un tarif mensuel qui revient à la moyenne entre l’ancien tarif promotionnel et le prix final de l’offre, l’offre devenait d’ailleurs plus intéressante sur la durée que sa précédente version.

Le tarif unique a longuement été pratique par l’opérateur, mais est-il encore pertinent aujourd’hui ? Free devrait-il conserver son modèle actuel avec 12 mois à tarif réduit, ou passer à six mois comme la concurrence ? Où retourner à son premier amour ? Vous pouvez répondre à notre sondage ci-dessous.

····· Sondage Êtes-vous d'accord avec la volonté de Free de revenir à un prix fixe sur ses Freebox ? Oui, c'est bien plus clair et transparent comme offre

Oui, si le prix la deuxième année baisse

Oui, je préfère cela à une période de promotion de six mois

Non, je préfère faire des économies la première année

Non, je trouve que c'est un modèle obsolète

Pas d'avis

Chargement ... Chargement ...

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox