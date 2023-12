SFR offre plus de 45 chaînes et Universal+ à ses abonnés box

Un beau cadeau de la part de SFR, avec l’opportunité de passer de belles soirées devant la télé pendant les vacances.

La période des fêtes est apparemment synonyme générosité chez SFR, qui comme Bouygues, offre un bouquet de chaînes habituellement payantes à ses abonnés box. En effet, depuis hier et jusqu’au 4 janvier inclus, 49 chaînes du bouquet Famille et Universal+ sont accessibles gratuitement.

Ce qui rend,le Bouquet Famille, commercialisé à 10€/mois seul, particulièrement intéressant, c’est la disponibilité d’Universal+. Ce service, permet de voir et revoir à sa guise – dès leur sortie ou en replay – les programmes de quatre chaînes spécialisées à savoir 13ème Rue, Syfy, E! et DreamWorks. Mais le bouquet Famille inclut également près de 50 chaînes assez variées : Friand d’humour ? Comedy Central et Paris Premiere devraient combler votre appétit de rigolo. Plutôt nature ? Vous pouvez vous tourner vers Discovery Channel, SCI Discovery Science, Ushuaïa, Animaux, Science & Vie TV… Les cinéphiles se retrouveront quant à eux sur Paramount Channel et Paramount Décalé, tandis que les amateurs de true crime seront sur Crime District. Et les enfants, non plus, ne seront pas en reste, avec un large panel incluant Nickelodeon, TiJi, Boomerang et la toute nouvelle chaîne Cartoonito, qui diffuse notamment la fameuse série Batwheels.

Comment faire ? En tant que client fixe chez SFR, vous trouverez la plateforme Universal+ et l’ensemble des 49 chaînes, entre les canaux 53 et 250, sans aucune manipulation supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox