Iliad annonce le succès d’une seconde opération pour mieux gérer son endettement

Succès de l’offre de rachat d’Iliad sur ses obligations à échéance février et octobre 2024. Le groupe gère proactivement son endettement.

Après avoir lancé début décembre une offre de rachat sur certains de ses obligations, Iliad a annoncé ce 18 décembre le succès de cette opération “sur ses emprunts obligataires d’un montant nominal respectif de 600 millions d’euros portant intérêt au taux de 0,750% et venant à échéance le 11 février 2024 et de 650 millions d’euros portant intérêt au taux de 1,500% et venant à échéance le 14 octobre 2024”.

Cette offre de rachat était soumise à certaines conditions,”dont le règlement-livraison des nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros, qui a eu lieu le 15 décembre 2023.” Une semaine auparavant, la maison-mère de Free avait pour ce faire finalisé avec succès un emprunt obligataire de 650 millions d’euros assorti d’une maturité légèrement supérieure à 5 ans. Cette transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec plus de 1,8 milliard d’euros de demandes.

Grâce à ces opérations, le 6e groupe de télécommunications en Europe tire avantage de l’amélioration des conditions de marchés observée sur cette fin d’année, et poursuit le renforcement de sa structure financière en améliorant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox