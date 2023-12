Free développe un peu plus son réseau de distribution physique là où il en a besoin

Une nouvelle boutique Free à Auxerre dans le département de l’Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté et d’autres à venir ailleurs en France.

Après avoir rebaptisé ses Free center en boutiques Free, l’opérateur poursuit le développement de son réseau de distribution avec l’ouverture d’une nouvelle enseigne le 18 décembre à Auxerre dans la Galerie des Clairions.

“Située sur l’Avenue Haussmann, la boutique Free à Auxerre est l’endroit idéal pour découvrir et bénéficier des services de l’opérateur. Que vous soyez à la recherche d’un nouveau forfait mobile, d’une Freebox ou d’un smartphone, une variété d’options s’offre à vous. En plus de l’achat de produits, vous pouvez également prendre rendez-vous en boutique pour préciser votre demande et choisir le créneau qui vous convient le mieux”, indique Free. Il s’agit de la deuxième boutique de l’opérateur à ouvrir ses portes dans le département de l’Yonne après la ville de Sens en 2022.

Côté calendrier, Free a annoncé également cette semaine l’ouverture à venir d’une échoppe à Bretigny-sur-Orge dans l’Essonne. Cette commune s’ajoute à Chambourcy dans les Yvelines, Montélimar dans la Drôme mais aussi Vincennes dans le Val-de-Marne ou encore à Rodez dans l’Aveyron.

91 : bientôt une boutique #Free à #Bretigny-sur-Orge. Envie de faire découvrir les innovations Free aux habitants de l'Essonne ?

Le point dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, Free comptait selon ses chiffres de juin 2023, 244 collaborateurs, 7 boutiques, 1 3 millions de prises Fibre raccordables et couvrait 99,5% de la population couverte en 4G et 87,6% en 5G.

