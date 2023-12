Démarchage téléphonique : UFC-Que Choisir lance un outil simple pour forcer les opérateurs à protéger vos données

L’association de consommateurs est très engagée dans la lutte contre le démarchage téléphonique et lance aujourd’hui “un outil pour gagner en tranquillité”.

Une solution pour faire table rase des données fournies à l’annuaire public et aux partenaires des opérateurs. UFC-Que Choisir réclame depuis des années une interdiction par défaut du démarchage téléphonique, jugé “particulièrement intrusif“, et l’instauration d’un droit à la tranquillité. Si des initiatives ont été lancées par le gouvernement, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de l’association.

Elle met donc aujourd’hui l’outil www.respectemesdatas.fr, qui entend permettre que chacun puisse exiger de son opérateur de téléphonie qu’il ne transfère pas ses données à l’annuaire public ni à ses partenaires, conformément au RGPD. En effet, même si vous avez déjà accepté l’utilisation de vos données par votre opérateur, vous pouvez à tout moment vous y opposer. En demandant l’arrêt de transfert de données via ce générateur de courriel, vous pourrez ainsi essayer de juguler les appels intempestifs.

Il est possible de s’envoyer à vous-même le courrier en plus de l’envoyer directement à l’opérateur concerné. Le démarchage téléphonique reste considéré comme un fléau par UFC-Que Choisir. D’après son étude récente, 48% des Français trouvent qu’ils sont plus dérangés que l’année dernière, contre 32% qui considèrent que la fréquence est restée stable et 20% estiment être moins dérangés. Une pratique qui reste cependant très mal vue par les Français : 97% la trouvent irritante, dont 77% la qualifiant de “très agaçante”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox