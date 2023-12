Free Mobile lance et offre la migration vers son offre la moins onéreuse à ses abonnés 5G à La Réunion

Free Mobile répond aux attentes de certains abonnés en permettant la migration de l’offre 5G vers le forfait 4G.

Depuis quelques heures à La Réunion, Free Mobile propose à ses abonnés 5G la possibilité de revenir à l’offre historique “Complètement Toké” de Free Réunion à 9€99 pour 120 Go. Cette annonce intervient seulement quatre mois après le lancement du nouveau forfait 5G à 15,99€, répondant ainsi aux demandes de certains Freenautes réunionnais. Le forfait 5G, introduit le 22 août 2023, sur l’île intense, offre une enveloppe de données de 210Go/mois à La Réunion et de 35Go/mois, utilisable dans plus de 100 destinations à travers le monde, dont par exemple Madagascar, Les Comores et la Thaïlande ce qui représente l’un des points forts de cette offre que l’on peut qualifier d’unique à La Réunion. De plus, elle est assortie de l’accès à la 5G, qui est actuellement en cours de déploiement sur l’île Intense. Pour rappel, lors du lancement, l’opérateur a annoncé couvrir 75% de la population en 5G.

Une nouvelle possibilité qui permet de rendre de la liberté aux Freenautes à La Réunion. Cette nouvelle migration est particulièrement utile pour ceux qui ne bénéficient pas encore d’une couverture 5G complète ou qui possèdent des mobiles de la marque Samsung ou Pixel qui n’accroche pas actuellement le réseau 5G de Xavier Niel. (Selon Free1337, il faudra patienter début 2024 pour les modèles Samsung et mars 2024 pour les Pixels.)

Pour effectué la migration rien de plus simple, rendez-vous dans la rubrique “Mon offre” accessible depuis votre espace abonné mobile.free.re, avant de cliquer sur “Changer de forfait”. Attention, cette opération est pour le moment exceptionnellement offert (contre 10€ pour la migration inverse) et la migration de l’offre aura lieu à date anniversaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox