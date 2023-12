Déploiement 4G: Bouygues, Orange, Free et SFR ont été actifs durant le mois de novembre

L’ANFR dévoile les chiffres des déploiements du réseau mobile 4G des opérateurs durant le mois de novembre 2023.

A cette date65 759 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR. En métropole, 62 382 sites 4G sont autorisés, dont 57 612 sont en service. Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de novembre : elles se sont accrues de 0,4%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,5 %.

Durant ce mois de novembre, le classement s’établit comme suit :

Orange (29 763 sites, + 222 sur la même période) ;

(29 763 sites, + 222 sur la même période) ; SFR (26 035 sites, + 156 sur la même période) ;

(26 035 sites, + 156 sur la même période) ; Bouygues Télécom (26 462 sites, + 367 sur la même période) ;

(26 462 sites, + 367 sur la même période) ; Free Mobile (25 707 sites, + 186 sur la même période).

Durant le mois écoulé, c’est Bouygues Telecom et SFR qui a fait un grand bon en avant avec 367 nouveaux site 4G supplémentaires. Orange, qui s’était un peu endormi ces derniers mois a beaucoup bossé ce qui lui a permis de déployer 222 sites 4G supplémentaires, alors qu’il est déjà le premier au classement général. Free est dans une bonne moyenne avec 186 nouveaux sites 4G. Et même SFR a déployé davantage qu’à l’accoutumé avec 156 sites 4G supplémentaires.

Focus sur le déploiement de la 4G chez Free Mobile

Au-delà des nouveaux sites, l’opérateur de Xavier Niel a activé 186 nouvelles installations sur la bande 2100 MHz désormais si chère à l’opérateur pour apporter plus de débit, 259 sur la bande 700 MHz également utilisée en 5G pour une meilleure couverture et pénétration dans les bâtiments, ainsi que 158 antennes 2600 MHz et 126 sur la fréquence 1800 MHz. Un déploiement en ligne avec le mois de septembre

Dépliement 3G

La 3G quant à elle continue d’être déployée et Free Mobilea installé 185nouvelles nouvelles antennes. Avec 25783 sites, l’opérateur n’est plus qu’à quelques encablures de SFR et Bouygues Telecom. Orange restera largement le premier avec aujourd’hui 29 605 sites 3G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox