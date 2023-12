L’application Univers Freebox sur iPhone et iPad est de nouveau disponible

Suite à des problèmes techniques et “administratifs”, il n’était plus possible de télécharger l’application Univers Freebox pour les iPhone et iPad (qui était toujours active pour ceux qui l’avaient déjà téléchargée). Elle est maintenant de nouveau disponible sur l’AppStore.

Le menu de l’application

Vous avez accès au mode clair ou sombre, que vous ayez un compte Freezone ou non :

L’interface de connexion:

Téléchargez l’application d’Univers Freebox pour iPhone et iPad

Pour ceux qui dispose d’un smartphone Android, l’application Univers Freebox est disponible également sur le PlayStore.

Et bien sûr, Univers Freebox est également accessible et adapté sur les navigateurs web en version mobile et tablette.

