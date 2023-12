L’info en vidéo : la Freebox V9 commence à se dévoiler

Retour en vidéo sur la découverte d’un membre de la communauté Free la semaine dernière : la Freebox V9 devrait embarquer le WiFi 7, une première en France.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox de découvrir une actualité ou information ludique en vidéo. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel et des nouvelles technologies en règle générale. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur la première fuite détectée sur la Freebox V9 dont on ne sait pas grand chose.La semaine dernière, un membre de la communauté Free a réussi à scanner les lignes de code d’une prochaine version de Freebox OS, système d’exploitation de Free. Celui-ci prendra en charge le WiFi 7 ce qui laisse présager d’une compatibilité avec cette norme pas encore standardisée sur la prochaine box de l’opérateur dont le lancement, prévu fin 2023, se fait toujours attendre. Retrouvez toutes lse vidéos d’Univers Freebox sur YouTube, TikTok, et Instagram.



Participez à notre sondage sur la Freebox V9

····· Sondage Qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur la Freebox V9 ? Des débits ultra rapides

Les services inclus et proposés

Un meilleur avantage Freebox (Forfait Free Mobile illimité)

La puissance du player et ses fonctionnalités

Les équipements annexes (back-up, répéteurs, multi-tv...)

L'interface TV

Les contenus inclus (SVOD, VOD...)

Des innovations jamais-vues

Le design

Chargement ... Chargement ...

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox