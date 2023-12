SNCF Connect vous préviens si une place dans le train se libère

Une fonctionnalité plutôt pratique est arrivée sur l’application SNCF Connect.

Certains usagers se réjouissent de l’arrivée de cette fonctionnalité. En effet, il est désormais possible de définir une alerte sur un train complet et d’être averti si une place venait à se libérer.

Lorsque vous cherchez à réserver un train et que malheureusement ce dernier affiche complet, il est dorénavant possible de cliquer sur “Etre prévenu si un billet est dispo”. Une fois l’alerte activée, l’utilisateur avertit qu’une place est libre, dispose d’une fourchette d’achat entre 10 minutes et deux heures en fonction de la date du départ.

À noter que cette fonctionnalité est activée uniquement sur l’application SNCF Connect.

Les « alertes train complet » font leur arrivée sur SNCF Connect ! Votre train est complet ?

> Inscrivez vous sur liste d’attente et vous recevrez une notif’ si une place libère ! 👏 @SNCFConnect, une belle avancée ! pic.twitter.com/xLRXh4J8hm — Adrien ✌️ (@AdrienThrd) November 30, 2023

Source : Tech&Co

