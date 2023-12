Découvrez 5 jeux vidéos amusants et gratuits dans l’univers de Free, accessibles à tous

Dans sa boutique très spéciale située à Station F, Free propose à ses visiteurs de jouer à des petits jeux tournant autour de son univers. Nous vous proposons d’y accéder gratuitement dans cet article.

En mars dernier, Free a ouvert son concept store à Paris à l’occasion du 200ème Free Center ouvert en France. Pour l’occasion l’opérateur avait vu les choses en grand, avec un décor et une ambiance très travaillée, mais aussi la disponibilité de petits jeux amusants faisant clairement référence à ses offres.

Un membre de la communauté Free, assez habitué, a réussi à dénicher un accès à ces petits titres sans prétention. Tiino a ainsi publié les liens de chacun de ces jeux au gameplay assez varié.

🎮 Je vous présente 5 petits jeux Iliad qui ont été développés pour la boutique Free de Station F 🙂 Free Fighter : https://t.co/APJqxSJT51

Free Run : https://t.co/iGosxpB6aD

FryThm : https://t.co/lA80RzK85n

Pop Defender : https://t.co/QtMNF3X9or

ShmUP: https://t.co/NQIToZPYXK pic.twitter.com/7iPRzWESEM — Tiino-X83 (@TiinoX83) December 1, 2023

On est encore loin du jeu de l’année, mais il s’agit concrètement de petits titres pour navigateur très simples d’accès. Dans Free Fighter par exemple, vous devrez vous déplacer en évitant les aliens et en tirant automatiquement des pièces sur ceux-ci pour les détruire et récupérer des items pour augmenter votre score. Au fur et à mesure des niveaux, vous gagnez des bonus vous rendant plus efficaces et le but est simplement de survivre.

Free Run quant à lui vous plonge dans l’espace où vous devrez éviter des ennemis le plus longtemps possible.

Dans Pop Defender, vous devrez simplement protéger la Freebox Pop de virus cherchant à l’infecter en installant des équipements le long d’un circuit imprimé. Au fil des virus détruits, vous gagnez de l’argent qui peut être dépensé dans de nouvelles installations de défense.

Un autre classique des jeux d’arcade a été revisité avec Free Reef Explosive Encounter : vous jouez un vaisseau devant tout simplement tirer sur d’autres fusées Reef dans un shootemup assez simple.

Enfin, un jeu de rythme est proposé avec Frythm, où il faut jouer les bonnes notes au bon moment pour faire le meilleur score possible.

