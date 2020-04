Fonctionnement des réseaux : comment est-il surveillé par les opérateurs ?

Comment sont détectés les incidents sur le réseau ? Comment sont-ils résolus ? Une vidéo vous explique tout en moins de 3 minutes.

Impossibilité de se connecter à Internet ou encore interruption d’une chaîne de télévision, il existe différents types d’incidents possibles sur les réseaux. Les opérateurs surveillent ainsi en permanence le fonctionnement du réseau, afin de détecter le problème, de trouver son origine et d’apporter une solution le plus rapidement possible.

Au travers d’une vidéo, Orange explique le fonctionnement de cette cellule de surveillance des réseaux, avec des remontées d’informations par le matériel lui-même, les sondes analysant le trafic en temps réel, les robots simulant l’utilisation des services, les partenaires (comme les diffuseurs de chaînes TV) ou les clients eux-mêmes (via le support client).

Pour un traitement rapide et un rétablissement le plus court possible, les alarmes doivent être étudiées dans les 10 minutes par un superviseur. Chaque alarme est rattachée à une fiche consigne avec les détails pour le traitement (test, contact avec l’exploitant ou le partenaire, etc.) et fait l’objet d’une consignation des actions mises en oeuvre.