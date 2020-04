42 chaînes offertes aux abonnés Freebox : fous rires assurés durant le confinement, la sélection des shows à ne pas rater

Durant tout le mois d’avril, Free met en clair 42 chaînes pour tous ses abonnés Freebox. De quoi divertir petits et grands pendant le confinement. Au programme, du cinéma, des documentaires mais aussi du rire et des spectacles, oui il en faut ! Univers Freebox vous livre aujourd’hui sa sélection des shows à ne pas louper sur les chaînes divertissement offertes comme Paris Première (Canal 28) et Teva (Canal 53). Mais aussi sur Olympia TV et Comédie+ pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta.

Ce week-end : l’humour est l’adrénaline des optimistes sur Paris Première

Semi-grasse matinée samedi pour les fans de séries humoristiques made in France. A 10h sur Paris Première, “Caméra Café” que l’on ne présente plus vous donnera le sourire pendant 3 heures. Mythique, cette série de 570 épisodes d’environ 3 minutes, créée par Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h et Alain Kappauf plonge de manière insolite et cocasse dans le monde de l’entreprise. Confidences, rumeurs, conflits, coups de gueule ou coups de coeur, il se passe toujours quelque chose devant la machine à café ! Le série est diffusée tous les samedis à la même heure. Autre série française humoristique et tout aussi célèbre : “Kaamelott” est diffusé sur la chaîne du lundi au vendredi à 10h et ce durant 3 heures également.

De l’humour, en veux-tu en voilà, samedi à 20h50 toujours sur Paris Première, Anne Roumanoff à l’Olympia : Tout va bien ! L’humoriste vous fera mal aux zygomatiques avec au programme de son one women show, rencontres sur Internet, règne du politiquement correct, cookies qui nous espionnent, femmes divorcées, d’Emmanuel Macron ou du web 2.0. Beaucoup d’ironie autour des maux de la société !

Anne continuera de plus belle à 23h avec son spectacle, “Aimons-nous les uns les autres… “

La semaine prochaine : des talents féminins insolentes montent sur scène sur Teva

N’oubliez pas mardi 14 avril, de vous attaquer aux tabous féminins à 22j avec “Teva Comedy Show” sur la chaîne Teva. Le principe, le comédien Noom Diawara réunit sur scène les talents féminins de la scène comique francophone, le temps d’un show sans aucun filtre, aucun. Ce nouveau numéro rassemble des humoristes à la fois insolentes et top niveau comme Ingrid Graziani, Fanny Ruwet, Laura Calu, Julie Villers, Christine Berrou ou encore Marie Desroles. Fous rires assurés !

Teva Comedy Show

Mercredi 15 avril à 20h50 sur Paris Première, une pièce de théâtre de Patrick Sébastien en guise de cocktail explosif. “Le Sommelier” Philippe Chevallier, Didier Gustin, Marianne Giraud, Kym Thiriot. Le résumé : “Dans le salon particulier d’un établissement étoilé, un député aux moeurs légères dîne avec sa femme plutôt rigide et sa maîtresse très capiteuse. Cette dernière lui a demandé de faire « un choix ». Mais alors que la situation est déjà délicate, voilà que le sommelier du restaurant, malicieux à souhait, se met à pousser le bouchon un peu trop loin…”

Suivra le spectacle de Bernard Mabille : “De la tête aux pieds”. Pas de chichi tout le monde en prend pour son grade, L’humoriste “snipe” les hommes politiques toutes tendances confondues, les peoples et tous les ridicules. De humour adéquat en ces temps difficiles !

Pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta, il y a aussi Comédie+ et Olympia TV

Mieux lotis, les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta peuvent profiter au quotidien de Comédie+ (canal 80), Olympia TV (canal 79) et Comedy Central (97) et rire quand ils le souhaitent en zappant sur le canal.

On vous conseille notamment sur Comédie+, le “Festival du rire de Liège : Carte blanche à Chantal Ladesou et Jeanfi Janssens” (vendredi soir à 20h50), “Montreux Comedy Festival 2017” (samedi à 20h50), Les Chevaliers du fiel : Camping-car forever (mercredi 15 avril à 20h50), “Jean-Marie fête Bigard” (jeudi 16 avril à 20h50), “Laurent Gerra et Virginie Lemoine” ( samedi 18 avril à 20h50), “Ahmed Sylla avec un grand A” (le dimanche 20 avril à 20h50), et surtout “Génération Guignols” (le 21 avril à 20h55), vous retrouverez les marionnettes dans tout ce qui les a rendu inoubliables de Johnny Hallyday à Jacques Chirac.

Sur Olympia TV, tous les jeudis soirs sont consacrés à l’humour. Ce 9 avril à 20h30, Christelle Chollet la comédienne, chanteuse et humoriste française montra sur scène avec son 5ème show “N°5” avec au programme sketchs, tubes, rythme et improvisation. Suivra son spectacle “Comedy Hall”.

Enfin, le drôle et déjanté prodige de l’humour belge Alex Vizorek conclura la soirée avec son one-man-show “Alex Vizorek une œuvre d’Art”. A découvrir si ce n’est pas déjà le cas !

Et pour les autres, rendez-vous sur Comedy Central, la chaîne de télévision américaine spécialisée axée sur l’humour et le rire devrait vous contenter par instant, notamment avec la série “How I Met Your Mother”, ou “Le Daily Show avec Trevor Noah”.