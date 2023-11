Le nouveau directeur général de Free débarque à la Réunion et prépare l’avenir de la révolution de l’opérateur

Nommé directeur général de Free en février 2023, Nicolas Thomas effectue sa première visite à La Réunion.

A l’occasion de l’inauguration du nouveau siège de Free Mobile, situé à la Technopole de Saint-Denis à la Réunion, Nicolas Thomas, le nouveau directeur général de Free a dressé le bilan de l’opérateur après 6 années de présence sur l’île. À travers une publication sur LinkedIn, Nicolas Thomas a rappelé la stratégie de Free et s’est réjoui de cette aventure prometteuse.

Depuis son arrivée à La Réunion en juillet 2017, Free a provoqué une véritable révolution dans le paysage des télécommunications de l’île. Avec la promesse claire d’accroître le pouvoir d’achat des Réunionnais, l’entreprise a réussi à transformer le marché, rééquilibrer les parts de marché et offrir des avantages significatifs à la population locale.

En six ans, cette démarche a non seulement diversifié les options pour les consommateurs, mais elle a également stimulé une concurrence saine entre les différents acteurs du secteur des télécommunications au profit des consommateurs réunionnais : “Le résultat est frappant, avec un gain moyen de pouvoir d’achat de 60€ par an par Réunionnais”.

L’opérateur propose toujours son forfait “Toké” 4G+ à 9,99€, qui est inchangé depuis son lancement. Il y a quelques mois, Free a élargi son offre avec un nouveau forfait de 210 Go en 4G/5G, en complément de son forfait Toké, pour seulement 15,99€.

“Liberté, Simplicité, Générosité”, Nicolas Thomas souligne que le succès de Free à La Réunion repose sur une recette simple mais efficace. En offrant aux consommateurs la liberté de choisir des services adaptés à leurs besoins, en simplifiant les processus de souscription qui permet de souscrire à un forfait en moins de 5 minutes, et en étant généreux dans les avantages offerts, Free assure avoir gagné la confiance et la fidélité de sa clientèle, sans pour autant dévoiler l’étendue de son parc d’abonnés.

La publication de Nicolas Thomas met également en lumière l’importance du nouveau siège de Free au cœur de la Technopole de Saint-Denis, qualifié comme étant le plus beau siège à La Réunion. Ce nouveau siège symbolise l’engagement continu de Free envers l’innovation et prépare l’avenir de la révolution Free à La Réunion. La population rêve à présent des Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox