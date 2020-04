NRJ Mobile propose un forfait 60 Go en série spéciale avec un smartphone Samsung offert

NRJ Mobile annonce un forfait mobile en série limitée. Celui-ci s’accompagne d’un smartphone offert, en contrepartie d’un engagement.

À côté d’un forfait 50 Go en promotion, NRJ Mobile propose également un forfait en série spéciale jusqu’au 22 avril qui comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 60 Go de data.

Affiché à 17,99 euros, il est soumis à un engagement de 24 mois, en contrepartie d’un smartphone offert. Notez qu’il faudra payer 10 euros pour la carte SIM triple découpe au moment de la commande.

Pour revenir au smartphone offert, il s’agit du Galaxy A10, un modèle d’entrée de gamme équipé d’un processeur octa-core jusqu’à 1,6 GHz associé à 2 Go de RAM, d’un écran IPS 6,2 pouces HD+ (1 520 x 720 pixels), d’un stockage 32 Go extensible de 512 Go par carte MicroSD, de capteurs photo avant/arrière de 5/13 Mégapixels et d’une batterie 3 400 mAh.

Pour rappel, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile virtuel en France.