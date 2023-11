Telco OI lance une option voyage à La Réunion

Surfer à Madagascar, aux Comores, et sur l’île Maurice devient plus facile pour de nouveaux abonnés à Telco OI.

Telco OI, l’opérateur qui commercialise la marque Free à La Réunion, et qui est géré conjointement par le groupe Iliad et Axian a lancé récemment une option “voyage” dans son forfait 5G de 300Go à 29€99 par mois. Celle-ci inclut non seulement Madagascar et les Comores, deux destinations récemment ajoutées au forfait Free à 19,99€/mois, mais également l’île Maurice, qui se retrouve aux côtés des États-Unis, de l’Afrique du Sud et de l’Australie.

Les abonnés doivent souscrire à cette option lors de leur souscription en boutique, ce qui signifie qu’elle est actuellement disponible uniquement pour les nouveaux abonnés. De plus, elle offre une capacité maximale de 25Go par mois, mais impose une limitation de 50Go sur une période de 12 mois glissants. La souscription à l’option lors de la souscription est gratuite, mais son activation est facturée à 1€ lors de l’arrivée dans l’un des pays couverts.