Les abonnés Free Réunion attendent toujours la 5G sur leurs smartphones Samsung

Samsung rate le coche de la 5G Free mobile à La Réunion.

Depuis le 22 août 2023, les Freenautes au forfait 210 Go de Free Réunion attendent avec impatience de pouvoir profiter de la 5G. Malheureusement, de nombreux utilisateurs de mobiles Samsung vendus à La Réunion doivent toujours se contenter de la 4G+. Le problème réside dans l’absence de mise à jour de la part de la division Africa du fabricant coréen, qui laisse les utilisateurs frustrés face à cette situation.

L’annonce du lancement de la 5G via le forfait 210Go à 15,99€, chez Free Réunion, le 22 août 2023, a suscité l’enthousiasme parmi les amateurs de débit à La Réunion. La 5G promet des vitesses de téléchargement et de navigation plus rapides, ainsi que des performances améliorées pour les applications gourmandes en données, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités en matière de connectivité. Cependant, cette nouvelle ère n’a pas été aussi fluide pour les propriétaires de téléphones Samsung et Google. Bien que la technologie 5G soit activée sur le réseau du trublion des télécoms, de nombreux utilisateurs de téléphones Samsung rencontrent des difficultés pour accrocher le réseau 5G de Free et Telco Oi sur l’Île Intense.

Les utilisateurs de téléphones Samsung se retrouvent confrontés à un dilemme frustrant. Bien que la 5G soit disponible dans leur forfait, leurs téléphones ne parviennent pas à se connecter au réseau 5G. Cette situation est principalement due au fait que Samsung n’a pas encore publié les mises à jour OTA nécessaires pour activer la connectivité 5G sur le réseau réunionnais de Xavier Niel.

Malgré l’insatisfaction grandissante parmi les Freenautes utilisant des appareils de la marque Samsung, le fabricant coréen semble traîner des pieds pour fournir la fameuse OTA. Le mutisme de Samsung face à cette situation agace de nombreux clients qui s’attendaient à bénéficier pleinement de la 5G avec leurs appareils. Les raisons derrière ce retard restent floues, certains spéculent sur des problèmes techniques chez Samsung Africa qui gère les mobiles vendus sur l’Île, tandis que d’autres estiment que Samsung pourrait tout simplement prendre son temps pour effectuer les ajustements requis.

En ce qui concerne Free, l’opérateur nous a indiqué lors de la journée de la communauté avoir transmis les informations nécessaires aux constructeurs concernant la 5G. Malheureusement, il va falloir encore être patient pour ceux qui ont un mobile Samsung acheté sur l’île. Du côté des iPhone et d’autres appareils Android, tels que Xiaomi, aucune mise à jour ne paraît nécessaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox