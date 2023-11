Clin d’oeil : Bouygues Telecom, un jeu de société et une influenceuse, drôle de Situations

L’opérateur a lancé une nouvelle initiative nommée “Reconnectés” pour adresser les enjeux du numérique avec un jeu de société. Pour son premier épisode, Bouygues Telecom fait équipe avec l’influenceuse Léna Situations pour parler du cyberharcèlement.

Quand un opérateur invite une influenceuse star pour… jouer à un jeu de plateau. C’est pourtant l’initiative du programme Reconnectés, lancé par Bouygues Telecom.

En association avec l’agence BETC, l’opérateur a en effet inventé une nouvelle manière de sensibiliser les familles aux nouveaux enjeux du numérique : quelle place lui donner, comment bien s’en servir, ne pas hésiter à parler de ses problèmes… Il s’agit d’un jeu de plateau, qui aborde différentes thématiques clés comme le cyberharcèlement.

C’est justement sur ce point que le premier épisode de la série de vidéo prévue par l’opérateur porte. Et pour mettre en avant sa démarche, Bouygues a fait appel à l’influenceuse Léna Mahfouf, plus connue sous le pseudo Léna Situations. Un choix assez judicieux puisque la jeune femme a l’habitude d’être la cible de campagne massives de harcèlement sur les réseaux sociaux et a déjà abordé la thématique sur sa chaîne YouTube.

Elle est accompagnée de son père, de Solène, sa meilleure amie et de la mère de cette dernière et joue ainsi au jeu de société en abordant cette thématique, partageant leurs expériences et découvrir tous les conseils pour mieux se protéger… Le tout entrecoupé de moments plus légers.



D’autres épisodes de “Reconnectés” seront diffusés au cours de l’année 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox