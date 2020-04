Les opérateurs français ont musclé leurs réseaux pour accueillir Disney+ qui se lance ce mardi

Alors que Disney+ devait être lancé le 24 mars, au début du confinement, les opérateurs et le gouvernement craignaient une saturation des réseaux et avait demandé au service de streaming américain de différer son arrivée en France au 7 avril. Ces 15 jours ont permis aux opérateurs de muscler leur interconnexion avec les CDN (« content delivery networks »), ces intermédiaires qui ont leurs propres serveurs tampons dans le monde entier et les louent à la demande, indiquent ce soir Les Echos

En effet, ce sont ces interconnexions qui posaient problème, puisque, comme l’explique Orange, contrairement à Netflix qui, lui, “passe principalement par des opérateurs qui managent les flux”, le lancement Disney se fera en OTT en France, sans contrôle des opérateurs, contrairement à Netflix qui, lui, “passe principalement par des opérateurs qui managent les flux”. A titre de comparaison, “Netflix a son propre data center implanté en France et directement connecté au réseau Orange France. Disney « tire » via des CDN (Content delivery network) interconnectés partout en Europe sur les réseaux internationaux Orange, ça fait pas la même chose en terme de trafic et d’éléments impactés”, indique Jean-Luc Vuillemin directeur réseaux et services internationaux d’Orange.

« Ce sont des volumétries extrêmement conséquentes. On parle de plusieurs térabits de données, a-t-il expliqué ce soir aux Echos. Il faut savoir où ce trafic arrive, réserver des capacités d’interconnexion et s’assurer de notre capacité à l’amener du point de livraison au point d’utilisation. Ce travail avait été anticipé. Mais avec la crise du coronavirus, les capacités d’interconnexions avec les CDN se sont remplies de manière extrêmement rapide. Sur certaines, nous étions montés à plus de 90 % d’utilisation. »

Vous pourrez donc retrouver Disney+ dès demain dans les offres Canal+, y compris dans l’Univers Canal+ de la Freebox, mais également directement via le téléchargement de l’application sur Play Store de la Freebox Mini 4K