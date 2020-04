42 chaînes offertes par Free : La séléction de documentaires à ne pas louper

Profitez du confinement pour découvrir des documentaires qui ne vous laisseront pas indifférents

Depuis mardi dernier, Free offre 42 chaînes à tous les Freenautes. Nous vous proposions vendredi la sélection ciné à ne pas louper, nous lançons ce soir, et tous les lundi d’avril durant la mise au clair des chaînes, la sélection documentaire hebdomadaire de la rédaction d’Univers Freebox. Nous vous proposons ainsi de découvrir une série de documentaires sur les chaînes “découverte” offertes : Histoire TV, Toutes l’Histoire, Ushuaïa TV, Science et Vie TV et Crime District.

Terre population : Zéro

Sur Science et vie TV, canal 207 de Freebox TV

Que se passerait-il si l’humanité venait à disparaïtre ? Voici le point de départ de cette grande série qui ne s’interroge pas sur les causes de notre disparition, mais sur ses conséquences. Combien de temps nos immeubles, nos villes ou notre art subsisteraient ? Quels animaux reprendraient le dessus ? Quel monde laisserions -nous derrière nous ? Imaginez la Terre après notre disparition…

LA LONGEVITE DES MATERIAUX : mercredi 8 avril à 12h30

De l’Empire State Building à la Tour Eiffel, quels sont les bâtiments et les matériaux qui vont le mieux résister, sans que les êtres humains en les entretiennent.

LES NOUVEAUX MAITRES DE LA TERRE : jeudi 9 avril à 15h58

Sans hommes sur terre, les plantes et les prédateurs vont reprendre possession des villes désertes.

L’ombre d’un doute (nouvelle version 2020)

Sur Histoire TV canal 205 de Freebox TV

Drames humains, destins fabuleux, intrigues… tous les grands chapitres de l’histoire présentent des zones d’ombre et des doutes. Éclairer ces aspects inattendus de l’histoire, tel est le défi de L’Ombre d’un doute. Au fil d’investigations, riches en suspense et en rebondissements, la passion contagieuse de Franck Ferrand nous entraîne à la recherche de vérités cachées…

QUI ÉTAIT JÉSUS ? : Samedi 11 avril à 20:50

Cette épisode ne s’intéresse pas à l’aspect spirituel de celui qui est à l’origine du catholicisme mais à l’histoire de sa vie : qui étaient vraiment ses parents, ou vivait-il, etc.

LÉONARD DE VINCI, L’HOMME DU MYSTÈRE : SAMEDI Samedi 11 avril à 21:45

L’histoire et le secrets de l’artiste et l’ingénieur, qui termina sa vie en France au coté de François 1er.

Apocalypse Verdun

Sur Toute l’Histoire canal 206 de Freebox TV

Documentaire qui reprend des images d’archive colorisées – Février 1916. La Première Guerre mondiale dure depuis deux ans. Elle a déjà fait plus de 3 millions de morts. Et pourtant aucun des belligérants ne parvient à prendre l’ascendant sur l’autre. A Verdun, les Allemands, en concentrant plus d’artillerie et plus d’hommes, que dans toutes leurs autres offensives, veulent forcer le destin et gagner la guerre. Mais les Français vont tenir. Pendant 300 jours et 300 nuits, sous un orage d’acier continu de 60 millions d’obus, Allemands et Français vont s’y affronter, avec la rage d’en finir. Comment ont-ils pu survivre à cette apocalypse ? A partir d’un fonds de plus de 500 heures d’archives restaurées et superbement mises en couleur, Apocalypse Verdun, d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle, nous offre une plongée terrible de 90’ au cœur d’une des plus grandes batailles de tous les temps.

Documentaire en 2 parties : vendredi 10 avril à 15h15 et 16h04

Les junkies d’Adolphe Hitler

Sur Toute l’Histoire canal 206 de Freebox TV

En 1938, un laboratoire allemand met au point la Pervitin, nouvelle forme ultra-puissante de méthamphétamine. Une drogue connue aujourd’hui sous le nom de crystal, qui va devenir une arme de guerre nazie. Cette drogue, donnée en quantité aux soldats de l’armée allemande, a notamment joué un grand rôle dans la défaite de la France en 1940. La technique de la guerre éclair repose en effet en partie sur la Pervitin, car elle va permettre aux soldats de la wehrmacht de ne plus dormir et donc de progresser plus rapidement que les soldats alliés.

Jeudi 9 avril à 12h41

Etranges créatures

Sur Ushuaïa TV, canal 204 de Freebox TV

Serpents géants, plantes nauséabondes géantes, insectes plus que bizarres… La nature regorge de très étranges créatures. De la musaraigne venimeuse qui dévore l’équivalent de trois fois son poids chaque jour, au cafard capable de survivre deux semaines sans tête, découvrez les plus étranges créatures du monde animal.

Attention les narines ! : mardi 7 avril à 17h35

Bêtes à plumes : mardi 7 avril à 18h00

Le royaume des laids : mardi 7 avril à 18h30