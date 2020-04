Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : plus de 40 chaînes offertes sur les Freebox, des enrichissements sur 2 forfaits mobiles et bridage prolongé en itinérance Orange

Free Mobile a fait un nouveau un geste cette semaine, dette fois à destination de ses abonnés au forfait mobile Free (15,99€/mois pour les abonnés Freebox sinon 19,99€/mois) situés actuellement en Europe et dans l’incapacité de rentrer en France. Jusqu’au 30 avril prochain, l’opérateur leur offre 4 fois plus de data 4G soit 100 Go/mois au lieu des 25 Go mensuels. Plus d’infos…