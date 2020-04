Freebox : Free et Canal+ vous offrent le premier épisode de la nouvelle série événement “Validé”

Nouveau cadeau pour les abonnés Free ! Vous pouvez dès à présent accéder au premier épisode de la nouvelle série de Canal+, “Validé”.

“Bienvenue dans le rap game !” annonce Free pour présenter son nouveau cadeau aux abonnés Freebox. En vous rendant sur l’Aktu Free de votre Freebox (dans le menu “Télévision” sur Freebox Révolution, directement sur la Home pour Freebox Delta, One et mini 4K), vous pouvez dès à présent découvrir le premier épisode de “Validé”, nouvelle création originale du groupe Canal+.

Cette série, acclamée par le public et déjà visionnée 6 millions de fois, est réalisée par Franck Gastambide et raconte l’histoire d’un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance, qui se retrouve du jour au lendemain « validé » par une star du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité, et les trois garçons découvrent au cours de leur ascension que, dans le rap peut-être plus qu’ailleurs, le succès génère de sérieux problèmes…

Si le début de la série vous plaît, vous pourrez vous rendre sur Canal+ Séries pour découvrir la suite. Pour vous donner un avant-goût, voici la bande-annonce de la série.