OnePlus 8 : malgré la 5G, les prix ne s’envoleront pas trop

OnePlus promet de contenir les prix de ses smartphones, malgré la présence de la 5G dans sa prochaine gamme.

On l’observe chez Apple, Samsung et Sony, mais également chez des acteurs pourtant réputés pour leur politique tarifaire agressive comme Xiaomi dont les récents Mi 10 et Mi 10 Pro s’affichent à 799,90 et 999,90 euros. Les prix des smartphones haut de gamme ne cessent de grimper, avec des modèles approchant ou allant bien au-delà des 1 000 euros.

Avec une prochaine série de smartphones entièrement 5G, la question peut ainsi se poser concernant OnePlus. Interrogé à ce sujet par Business Insider, Pete Lau, CEO du constructeur chinois, a ainsi déclaré que ses smartphones 5G resteront sous la barre des 1 000 dollars. Mais qu’en sera-t-il en France, une fois la conversion en euros et les taxes passées par là ? Réponse le 14 avril, jour choisi pour la présentation, dans le cadre d’un événement en ligne. Notez d’ailleurs qu’il y a de grandes chances pour que la série OnePlus 8 se retrouve dans la boutique en ligne de Free, comme la famille OnePlus 7T.

Qu’attendre de la famille OnePlus 8 ?

En recoupant les caractéristiques techniques des modèles actuels que nous avons testé (retrouvez nos tests complets des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro), les quelques infos distillées par le constructeur et celles relayées par certains serial leakers comme Ishan Agarwal sur Twitter, on peut s’attendre à un chipset Qualcomm Snapdragon 865 avec de la mémoire LPDDR4x ou LPDDR5 respectivement pour les modèles standard et Pro, un écran AMOLED 6,55 pouces Full HD+ 90 Hz ou 6,78 pouces Quad-HD+ 120 Hz (modèles standard et Pro) et à de la charge rapide 30 Watts en filaire, mais également en sans-fil (pour le modèle Pro). Les fuites indiquent également un triple capteur photo 48 + 16 + 2 Mégapixels pour le modèle standard et un quadruple capteur 48 + 48 + 8 + 5 Mégapixels.

Reste maintenant à voir combien de smartphones seront présentés, avec les rumeurs autour d’un OnePlus 8 Lite potentiellement équipé d’un chipset Snapdragon 765G et d’un écran AMOLED 6,4 pouces.

Source : Business Insider