Sony débloque 100 millions de dollars afin de soutenir les victimes du Covid-19

Avec son projet SonyGlobal Relief Fund for Covid-19, la firme participe à la lutte contre le Coronavirus.

En effet, Sony lance une nouvelle initiative cette semaine, afin de soutenir les victimes de la pandémie de Coronavirus. Avec son projet nommé SonyGlobal Relief Fund for Covid-19, Sony investi 100 millions de dollars dans le but de venir en soutien aux personnes affectées par ce virus, partout dans le monde.

Sony Corporation a détaillé : « Grâce à ce fonds, Sony fournira un soutien dans trois domaines : l’aide aux personnes engagées dans les efforts médicaux de première ligne et les premiers intervenants pour lutter contre le virus, le soutien aux enfants et aux éducateurs qui doivent maintenant travailler à distance, et le soutien aux membres de la communauté créative de l’industrie du divertissement, qui a été grandement touchée par la propagation du virus. »

En réalité, sur ces 100 millions de dollars, Sony versera 10 millions au programme de l’OMS baptisé « Fonds de riposte à la COVID-19 ». Cette partie de la somme est tout d’abord destinée au personnel médical qui donne sans compter en cette période de crise sanitaire mondiale. D’autres parts, les employés du groupe japonais ont également la possibilité de verser des dons, ils sont actuellement 110 000 actifs grâce au télétravail et ce, jusqu’au 30 avril.

De plus, le géant japonais a déclaré avoir d’autres partenaires tiers avec lesquels ils tentent, ensemble, de soutenir la cause par d’autres moyens. La firme basée à Tokyo précise qu’elle voudrait fait l’usage de ses technologies à bon escient comme pour les activités éducatives par exemple.

Le président et chef de la direction de la firme japonaise, Kenichiro Yoshida, a annoncé : « Sony offre ses condoléances aux familles de ceux qui sont décédés à la suite de la crise COVID-19 et offre ses condoléances à tous ceux qui ont été touchés. Afin de surmonter les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés dans le monde entier, nous ferons tout ce que nous pouvons en tant qu’entreprise mondiale pour soutenir les individus en première ligne de la bataille contre le COVID-19, les enfants qui sont notre avenir, et ceux qui ont été touchés dans le milieu de la création. »