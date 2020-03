Spotify Kids : le service de streaming musical dédié aux enfants

Spotify a décidé de profiter de cette période de confinement pour lancer son nouveau service spécialement conçu pour les petits.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Spotify a annoncé l’arrivée de son service réservé aux enfants Spotify Kids pour les utilisateurs disposant d’un abonnement Famille. Pour rappel, les membres de la famille résidant sous le même toit peuvent utiliser jusqu’à 6 comptes Spotify Premium avec l’abonnement Famille. Spotify propose un mois gratuit puis le prix est de 14,99 € par mois ensuite.

L’application destinée aux enfants était déjà accessible depuis l’Irlande, la Suède, le Royaume-Uni, le Mexique, ou encore le Brésil entre autres. Spotify Kids, totalement dépourvue de publicité, est aujourd’hui disponible en France ainsi qu’aux Etats-Unis et au Canada, pour les utilisateurs bénéficiant d’une offre Famille.

En ce qui concerne son utilisation, il faudra pour commencer renseigner le nom et l’âge du bambin. Le service requiert ces données afin de fournir des suggestions les plus appropriées possible au jeune utilisateur. L’entreprise détaille que : « Toutes les informations sont complètement chiffrées ».

Spotify Kids dispose de plus de 15 playlists ainsi que plus de 8000 contenus divers et variés à savoir de la musique bien entendu, mais aussi des histoires, des berceuses ou encore des livres audio qui ont été spécifiquement choisi par les équipe du service.

Le géant suédois du streaming musical explique : « Nous mettons en place de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux parents de personnaliser davantage l’expérience. En outre, la moitié du contenu que vous trouverez dans Kids est basé sur ce qui est populaire dans le pays où vous vivez ».

Source : Engadget