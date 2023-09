Iliad va organiser la première “conférence européenne de référence sur l’IA” à Station F

Scaleway, filiale Cloud d’Iliad, convie le 17 novembre prochain les ingénieurs, développeurs et chercheurs travaillant dans le domaine de l’IA, mais aussi les chefs d’entreprises, start-ups et partenaires institutionnels à participer à la première édition de la “conférence européenne de référence sur l’IA” à Station F (Paris). Keynotes, présentations techniques et ateliers seront au programme.

A l’heure où l’intelligence artificielle est sur toutes les bouches, Iliad ne veut pas louper le coche après avoir révolutionner l’accès à internet en France il y a 25 ans. Le groupe de Xavier Niel a ainsi annoncé ce 26 septembre, son lancement dans l’IA via l’acquisition d’un supercalculateur de dernière génération de NVIDIA, la création d’un laboratoire dédié à la recherche avec le recrutement de chercheurs de renom et le lancement d’offres Cloud IA pour les entreprises avec sa filiale Scaleway.

Pour réussir, la création d’un écosystème souverain en Europe s’avère plus que nécessaire, et il ne faut pas perdre de temps à l’heure où les géants américains se sont déjà lancés dans la course de manière effrénée. Dans l’optique de mettre en lumière les dernières avancées de l’IA, de décrypter l’impact des derniers modèles d’IA sur le monde de l’entreprise et d’anticiper les prochaines tendances, Iliad via sa filiale Scaleway, organisera le 17 novembre la 1ère édition de “la conférence européenne de référence” sur l’Intelligence Artificielle dédiée aux acteurs-clés de l’industrie.

Cette conférence prendra place à Station F en présence de Xavier Niel, fondateur d’Iliad mais aussi du phare français de la tech. Il présentera à cette occasion l’équipe de chercheurs du laboratoire de recherche en IA co-fondé par le groupe. Cet événement s’adresse “aux ingénieurs, développeurs et chercheurs travaillant dans le domaine de l’IA, aux décideurs des entreprises et start-ups portant des projets d’IA, ainsi qu’aux partenaires institutionnels, à la presse et aux analystes. Pendant toute une journée, des keynotes, des présentations techniques et des ateliers seront proposés aux visiteurs”, apprend-on. Une cinquantaine d’intervenants experts prendront la parole. NVIDIA et Ampere Computing sont partenaires de cette journée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox