Le saviez-vous ? Free propose une chaîne cinéma gratuite à tous ses abonnés Freebox, de quoi mater des films durant le confinement

Si la mise au clair des chaînes Canal+ et canal+ Séries s’arrête le 31 mars sur les Freebox, les Freenautes disposent d’une chaîne cinéma qui est en clair en permanence.

Vous ne le saviez peut être pas, mais Free propose une chaîne cinéma gratuite à tous ses abonnés qui disposent d’une Freebox, quel que soit le modèle. Il s’agit de Paramount Chanel, la chaîne « made in Hollywood » disponible sur la canal 52 de Freebox TV. Il y a également Paramout Channel Décalé, sur la Canal 122, qui propose les même programmes avec une heure de décalage . Paramount Channel, c’est la chaîne provenant d’un des plus grands studios d’Hollywood, le dernier toujours en activité au cœur de Hollywood, qui a créé le cinéma populaire américain, les stars d’hier et continue à créer les stars de demain.

La chaîne propose ainsi tous les jours et à tout moment de la journée tous les plus grands films américains des années 30 aux années 2000 issus du Studio, en privilégiant toujours le plaisir du grand spectacle familial avec les plus gros succès du box-office américain pour toutes les générations. Au-delà de sa diffusion linéaire en télévision, Paramount Channel, en HD, la chaîne est disponible à la demande, dans Freebox Replay.