Interventions annulées, Orange et Sosh offrent 200 Go aux abonnés privés de connexion

Orange et Sosh proposent une solution pour dépanner les abonnés chez qui une intervention a été annulée à cause du contexte sanitaire actuel. Une option déjà existante chez l’opérateur.

En pleine crise de Coronavirus, les opérateurs mettent la priorité sur la maintenance de leurs réseaux pour assurer la connexion à internet de leurs abonnés face aux pics de consommation engendrés. Côté interventions, les installations fibre à domicile sont largement ralentis voire parfois à l’arrêt. S’agissant des pannes chez les abonnés, les interventions urgentes comme chez les personnes sensibles ou en cas de coupure de connexion par exemple chez, sont privilégiées. Partant de ce postulat, les opérateurs annulent un grand nombre de rendez-vous programmés, reportés souvent à une date non-communiquée. Pourtant disposer d’une connexion internet pendant cette période de confinement est primordiale, que ce soit pour les cours des enfants, le télétravail, l’information etc…

200 Go de data offerts pendant deux mois sur une ligne mobile Orange ou Sosh

Comme le rapporte Ariase, pour les abonnés privés de connexion en attente d’une réparation ou d’un raccordement fibre et dont le rendez-vous ne sera pas honoré comme prévu, Orange et Sosh leur proposent actuellement via un mail, une enveloppe d’Internet mobile de 200 Go par mois pendant les deux prochains mois, activée sous 72h et automatiquement résiliée à la fin de la période. Cette option n’est pas récente chez l’opérateur. De quoi toutefois leur permettre d’effectuer un partage de connexion sur leur ordinateur. Seulement, cette solution gratuite peut être activée seulement sur une ligne mobile d’Orange ou Sosh de leur choix. Il faudra également disposer d’une couverture 4G satisfaisante.

Photo : Ariase

La solution “Internet Garanti” de Bouygues Telecom

De côté de la concurrence, Bouygues Telecom propose déjà à ses client box en cas de coupure Internet, de déménagement ou lors d’incident sur leur ligne, de bénéficier d’une recharge Internet supplémentaire de 100Go sur leur forfait mobile Bouygues Telecom ou le prêt d’une clé 4G. Pour sa part, SFR propose un “webtrotter” soit une box de poche (3G/4G) en guise d’équipement de secours.