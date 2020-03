COVID-19: SFR fait un grand geste pour les personnes en situation de précarité numérique et pour les hopitaux

SFR vient d’annoncer une action de taille en association avec Emmaüs Connect, la Croix-Rouge , le Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse et la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux France.

Face à l’urgence sanitaire actuelle et pour aider les personnes exclues du numérique durant le confinement, SFR fait don de 75000 recharges prépayées, 20 000 smartphones avec appels et SMS illimités et un total de 700 000 Go de données.

Un geste pour les plus démunis, mais aussi pour les secteurs essentiels

L’opérateur annonce ainsi qu’en partenariat avec Emmaüs Connect, il met en place un plan d’urgence pour soutenir Emmaüs et la Croix-Rouge française en faisant don à 20 000 personnes en situation de grande précarité de rechargées prépayées comprenant appels/SMS illimités ainsi que 5Go de data, valables 30 jours. Le tout accompagné de téléphones et de smartphones, afin de permettre à ces personnes démunies d’effectuer leurs démarches essentielles. C’est un total de 20 000 téléphones, dont 5000 smartphones qui seront distribués.

De même, pour les jeunes confinés chez eux et dont l’école à fermé, SFR a fait don de 50 000 recharges prépayées de 12 Go pour qu’ils puissent continuer à étudier chez eux. En effet, certains élèves n’ont pas la connexion nécessaire pour étudier correctement en ligne.

L’opérateur annonce également l’augmentation de la connexion de 5000 personnes bénéficiaires d’Emmaüs Connect (association dédiée à l’inclusion numérique). Pour cela, il fera don de recharges prépayées comprenant appels/SMS illimités et 10 Go de data.

Les hôpitaux ne seront pas en reste, l’opérateur ayant notamment réalisé une campagne SMS d’appel au don pour la fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France. Ainsi, les abonnés mobiles SFR et RED auront l’opportunité de réaliser un don de 5 euros par SMS, directement débité sur leur facture mobile. Cette opération permettra notamment aux hôpitaux de fournir des tablettes pour aider les patients à communiquer avec leurs familles.

En collaboration avec Crosscall, SFR “va donner des centaines de cartes SIM activées pour une durée de deux mois aux Hôpitaux de Paris. L’objectif est de fournir des lignes téléphoniques à certains malades démunis et coupés du monde extérieur en cette période de confinement.“. L’opérateur fera également don de tablettes afin d’aider le personnel à mieux gérer l’accueil des malades dans certains hôpitaux, notamment l’établissement Georges Pompidou à Paris.