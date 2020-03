Un maire fait activer une antenne Free en avance, mais surtout à temps pour le confinement

Pendant que certains crient victoire en ayant la fibre optique à temps pour la période de confinement, d’autres manifestent leur joie face à l’activation d’une antenne-relais.

C’était il y a quelques mois. Faisant partie des zones blanches, le village de Saint-Christophe-sur-Condé, dans le département de l’Eure, en région Normandie, a vu s’installer une antenne-relais de téléphone mobile de Free, chemin Durand, non loin de la salle des fêtes. Celle-ci ne devait toutefois être activée que plus tard, “peut-être en juin”, comme l’indique le maire Alain Huard.

Mais l’élu a décidé d’insister auprès de Free pour faire avancer son activation. Finalement l’antenne-relais a été activée le mercredi 18 mars, soit au début du confinement de la population. “Je les harcèle depuis plusieurs semaines, et depuis le Coronavirus, j’ai été encore plus dur. Je leur ai dit que des vies étaient en jeu et qu’en cette période difficile les habitants avaient besoin de communiquer avec leurs familles”, indique Alain Huard.

Celui-ci note d’ailleurs que les habitants sont “sont hyper heureux”, que “cela désenclave le village en ce qui concerne la santé : SMUR, ambulances, gendarmes, pompiers, entreprises”.

Source : Actu.fr